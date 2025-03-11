В мэрии Саратова появится новый замглавы по экономике

Замглавы Саратова по экономике Александр Родионов 11 марта оставляет пост. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Александр Родионов покидает должность по семейным обстоятельствам. Его место займет Александр Борзов, который ранее был замруководителя УФНС России по Саратовской области. Там он проработал свыше 16 лет. Депутатам гордумы предстоит согласовать кандидатуру Александра Борзова.

Отметим, Александра Родионова назначили и.о. замглавы Саратова по экономике в сентябре минувшего года. На пост заместителя его утвердили в январе.

Павел Фролов