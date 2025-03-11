Кубань вошла в топ-5 регионов по числу частных инвесторов на Мосбирже в феврале

Краснодарский край вошел в пятерку регионов России с наибольшим числом частных инвесторов, торгующих на Московской бирже. В феврале 2025 года в регионе было зарегистрировано 1,4 млн владельцев брокерских счетов — на 17,5 тыс. больше, чем месяцем ранее, сообщили в пресс-службе биржи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По числу инвесторов Кубань заняла четвертое место, уступив Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Жители края также открыли 195,9 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов, а 152,8 тыс. частных инвесторов совершали сделки с акциями и облигациями.

Всего на Московской бирже зарегистрировано 35,9 млн инвесторов, которые в совокупности владеют 66,3 млн брокерских счетов.

«Ъ-Кубань» писал, что в 2025 году на территории Краснодарского края планируют реализовать семь инвестпроектов в турсфере на 39 млрд руб. Основные объекты разместятся в Сочи, Анапе и Туапсинском районе.

Вячеслав Рыжков