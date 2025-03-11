На Кубани в 2025 году реализуют семь инвестпроектов в турсфере на 39 млрд рублей

В 2025 году в Краснодарском крае планируется реализовать семь инвестиционных проектов в туристической сфере на общую сумму 39 млрд руб. Об этом пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на краевое министерство курортов, туризма и олимпийского наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

Основные объекты разместятся в Сочи, Анапе и Туапсинском районе. Половина из них относятся к категории четырехзвездочных отелей, 40% — пятизвездочных, еще 10% не имеют звездной классификации.

Крупнейшие проекты — дворцово-парковый ансамбль санатория «Волна» в Сочи (14,5 млрд руб., 340 номеров) и пансионат «Кристалл» (14,4 млрд руб., 349 номеров). В Геленджике ООО «Альбатрос» инвестирует 800 млн руб. в пятизвездочный отель на 167 номеров, а ООО «Комплекс-Инвест» построит загородный гостиничный комплекс «Красная Поляна» за 2,3 млрд руб. (31 номер).

В Веселовке ООО «Янтарь» вложит 5,3 млрд руб. в комплекс отелей на 911 мест, а в Анапе ООО «Отель Менеджмент» откроет пятизвездочный гостиничный комплекс за 1,5 млрд руб. на 186 номеров.

В министерстве отметили, что инвестиции в санаторно-курортный сектор региона продолжают расти. В настоящее время на сопровождении находится 63 соглашения на 731 млрд руб., включая контракты на 192,3 млрд руб., заключенные в 2024 году на Петербургском международном экономическом форуме.

Вячеслав Рыжков