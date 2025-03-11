Прокуратура добилась исключения из участка астраханца береговой полосы

Астраханская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки соблюдения водного и земельного законодательства выявила нарушения в Камызякском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что в Камызякском районе Астраханской области гражданин владеет земельным участком с незаконно включенными в него береговой линией и акваторией водного объекта — протока Обуховская. Речь идет о 2,1 тыс. кв. м незаконной территории.

Прокурор попросил суд обязать гражданина устранить нарушения природоохранного законодательства, вернуть земли водного фонда в федеральную собственность. Ответчик добровольно исполнил требования.

Павел Фролов