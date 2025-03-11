В Волгограде стартовала подготовка к установке двух БМК в Центральном районе

Подрядчик занялся разработкой проектной документации для установки двух новых блочно-модульных котельных (БМК) близ пересечения улиц Пархоменко и Новороссийской в Центральном районе Волгограда. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Указанные БМК позволят повысить качество коммунального ресурса и надежность работы систем теплоснабжения. Котельные, мощность которых составит 1,5 МВт и 9,5 МВт, будут работать на природном газе.

Ранее многоквартирные дома на улицах Пархоменко и Новороссийской обеспечивались коммунальным ресурсом частной котельной, которой сейчас требуется ремонт. В связи с этим на фоне прохождения отопительных сезонов был риск возникновения аварий.

Павел Фролов