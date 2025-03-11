Валентина Матвиенко и Руслан Кухарук на рабочей встрече обсудили развитие Югры

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Русланом Кухаруком для обсуждения социально-экономического развития региона, сообщили в Совфеде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко и Руслан Кухарук

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука Валентина Матвиенко и Руслан Кухарук

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

Валентина Матвиенко отметила высокий уровень работы команды Руслана Кухарука, подчеркнув его опыт, в том числе полученный на посту главы Тюмени. «У вас очень важный ресурсный регион, вы вносите большой вклад в экономику страны и федеральный бюджет»,— сказала она, заверив, что федеральные власти продолжат оказывать поддержку региону.

Губернатор Руслан Кухарук во время встречи сообщил, что Югра по-прежнему занимает первое место в России по добыче нефти и адаптировалась к новым экономическим условиям, обеспечив сбыт и логистику продукции — как он добавил в своем Telegram, уровень технологического суверенитета региона по некоторым направлениям достигает 95%, в том числе с локализацией производств. «Наблюдается рост всех экономических показателей региона: валовый продукт в 2024 году увеличился на 13%, объем промышленного производства вырос на 15,2%, а инвестиции в основной капитал — на 9,7%. По данным Фонда развития гражданского общества, Югра занимает второе место в рейтинге экономического потенциала регионов РФ»,— отметил глава региона.

Кроме того, на встрече обсуждались меры поддержки участникам специальной военной операции (СВО), жителям и бизнесу в Березовском и Белоярском районах, относящихся к Арктической зоне РФ.

Напомним, ХМАО и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) возглавили рейтинг бюджетной обеспеченности арктических регионов, представленный Проектным офисом развития Арктики (ПОРА) по данным за 2020-2023 год. Ямал набрал в сводном рейтинге 9,6 баллов, а Югра — 7,2 балла.

Ирина Пичурина