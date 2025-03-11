Тыловая часть циклона принесет в Петербург 11 марта кратковременные дожди

Синоптическая ситуация в Петербурге 11 марта будет формироваться под влиянием тыловой части циклона, центр которого в середине дня уйдёт на запад Архангельской области. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В городе ожидается облачная погода с прояснениями, местами возможны небольшие и кратковременные дожди. В отдельных районах на севере Ленобласти может пойти мокрый снег.

Воздух прогреется до 4-6 градусов, в области — от 2 до 7 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в петербургские дорожники помыли более семисот остановок за неделю. На линию выходили поливомоечные машины и специализированные пылесосы, которые тщательно очистили асфальт от накопившейся грязи.

Андрей Маркелов