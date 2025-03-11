В Ульяновске вступил в силу приговор бизнесмену за взятку экс-замминистра ЖКХ

Приговор за взяточничество (п. «б» ч. 3 ст. 291-1 УК РФ) 42-летнему директору ООО «Панорама» Айрату Насибуллину из Ульяновска оставлен без изменения. Решение принял областной суд. Постановление вступило в силу. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, судимый за мошенничество бизнесмен неоднократно передавал бывшему заместителю регионального министра жилищно-коммунального хозяйства и строительства Елене Чупахиной незаконное вознаграждение за помощь с приемкой выполненных работ по муниципальным контрактам на благоустройство и реконструкцию общественных территорий.

Взятку осужденный передавал по просьбе 48-летнего директора ООО «Регионстрой» Ленара Камбарова, который организовал подписание указанных договоров с органами МСУ. Преступление было совершено с марта по декабрь 2023 года. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 700 тыс. руб.

Айрат Насибуллин был приговорен к пяти годам колонии общего режима. Ленар Камбаров осужден по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в особо крупном размере) на шесть с половиной лет колонии строгого режима со штрафом на сумму 6,36 млн руб. Приговор в отношении бизнесмена вступил в силу.

В отношении экс-замминистра ЖКХ Ульяновской области Елены Чупахиной также было возбуждено дело о взяточничестве (ч. 3; п. «в» ч. 5; ч. 6 ст. 290 УК РФ). В настоящее время его расследование завершено и материалы переданы в суд.

Георгий Портнов