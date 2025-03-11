В Пензе возбудили дело после гибели слесаря-ремонтника на производстве

Следственный отдел по Октябрьскому району Пензы возбудил уголовное дело по факту гибели работника на производстве (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Согласно релизу, 7 марта текущего года на предприятии в Октябрьском районе Пензы работавший у ИП слесарь-ремонтник ремонтировал технологическое оборудование. В какой-то момент он зацепился верхней одеждой за вал двигателя тележки мостового крана. 56-летний мужчина получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Специалистам предстоит установить лицо, которое ответственно за соблюдение требований охраны труда и допустило их нарушение.

Павел Фролов