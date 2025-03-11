В ДТП в Казани 10 марта пострадали 8 человек

За прошедшие сутки в Казани зафиксировали 2 аварии, в которых пострадало 8 человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

Среди происшествий: наезд на пешехода на переходе и наезд на человека на остановке общественного транспорта с последующим столкновением со стоящим транспортным средством.

Всего за сутки поступило 235 сообщений об авариях. 100 были зарегистрированы в центрах оформления ДТП и еще 35 оформили сотрудники Госавтоинспекции Казани с материальным ущербом.

На дорогах задержали 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения и 4 автомобилиста без прав. В отделы полиции по подозрению в совершении преступлений доставлены 2 человека.

10 марта в Казани произошло ДТП на автобусной остановке с 11 пострадавшими.

Дарья Сайфиева