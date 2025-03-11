Глава СКР хочет знать, хотят ли строить завод близ реки в Волгоградской области

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов доложит о ходе проведения процессуальной проверки и по доводам обращения жителей региона о возможном совершении преступления экологического характера. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Следственные органы регионального подразделения СКР проводят проверку по статье о загрязнении вод (ст. 250 УК РФ).

Ранее жители села Староселье Михайловского района Волгоградской области в соцмедиа обратились к господину Бастрыкину и рассказали, что близ реки Медведица собираются возводить асфальтовый завод. Со слов граждан, земли населенного пункта переведут под использование промышленных объектов, что навредит водному объекту.

Павел Фролов