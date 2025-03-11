В частном секторе Анапы потушили пожар в доме

В ночь на 11 марта в Анапе спасатели потушили возгорание в частном доме. Сообщение о пожаре в станице Анапской поступило в 21:35 10 марта, спустя минуту к месту происшествия направили пожарные расчеты, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Прибывшие по месту вызова пожарные обнаружили, что горит одноэтажный дом с мансардой на площади 80 кв. м. Огонь удалось локализовать к 21:55, а открытое горение ликвидировали в 22:26.

Полностью пожар потушили к 23:20. К ликвидации возгорания привлекли 12 человек личного состава МЧС и 3 единицы техники.

Анна Гречко