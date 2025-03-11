В Краснодаре 11 марта прогнозируют потепление до +20°С

В Краснодаре в ближайшие сутки прогнозируют небольшую облачность, без осадков. Согласно данным Краснрдарского ЦГМС, температура воздуха днем поднимется до +20°С. Ветер юго-западный до 9 м/с.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По региону также ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный до 9 м/с, местами в северной половине порывы до 12 м/с, на Черноморском побережье — до 20 м/с.

В юго-восточных предгорных районах воздух прогреется до +22°С, местами на Азовском побережье — до +12°С.

В горах прогнозируют потепление до +10°С, на Черноморском побережье — до +18°С.

Анна Гречко