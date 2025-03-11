В некоторых новостройках Казани первый взнос по семейной ипотеке можно оплатить средствами маткапитала. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекс Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани первый взнос по ипотеке в некоторых новостройках можно оплатить маткапиталом

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани первый взнос по ипотеке в некоторых новостройках можно оплатить маткапиталом

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Казани семьи с двумя и более детьми имеют возможность оплатить первоначальный взнос для получения льготной ипотеки на квартиру средствами из маткапитала в 2,5% квартир в новостройках города. Предложения действуют как на покупку двухкомнатной квартиры, так и на однушки и студии.

В столице Татарстана также встречаются единичные случаи, когда оплатить первый взнос по ипотеке маткапиталом предлагают семьям с одним ребенком.

Ранее сообщалось, что средний размер первой выплаты по ипотеке в Татарстане составляет 1,92 млн руб. Чтобы накопить эту сумму, жителям республики потребуется более 3 лет.

Дарья Сайфиева