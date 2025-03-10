В воронежском Шилово тушат мебельный цех

Спасатели воронежского главка МЧС локализовали пожар в мебельном цеху на улице Острогожской в облцентре на площади 450 кв. м. Ликвидация возгорания продолжается. На месте работают более 50 спасателей и 15 спецмашин. Об этом сообщили в МЧС России.

О пожаре на складе с сэндвич-панелями в микрорайоне Шилово стало известно около 15:00. Изначально его площадь составляла 350 кв. м.

По предварительным данным, когда пожар начался, в здании никого не было. В связи с этим информации о пострадавших нет.

UPD: в 16:46 было ликвидировано открытое горние в цеху, в 17:00 — объявлена полная ликвидация.

Алина Морозова