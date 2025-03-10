Два пенсионера пострадали при атаке дрона ВСУ в курском приграничье

Украинский дрон сбросил взрывное устройство в Глушковском районе Курской области. В результате пострадали 71-летний мужчина и 85-летняя женщина. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, их везут в Курскую областную больницу.

По данным господина Хинштейна, в то же медучреждение доставили трех мирных жителей, которых прошедшей ночью вывезли из освобожденных населенных пунктов. У двоих мужчин диагностировали истощение и хронические заболевания. Еще один мужчина истощен, есть последствия после отморожения и повреждения стоп.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова