В Белгородской области за неделю от атак пострадали 158 домов, восстановили 157

За неделю с 4 по 10 марта в Белгородской области при обстрелах пострадали 158 домов и квартир, восстановили за тот же период 157. Об этом сообщили главы приграничных муниципалитетов в ходе еженедельного совещания.

В Белгороде за неделю получили расписки от собственников 34 жилых объектов (15 частных домов и 19 квартир). Разрушения установлены в двух частных домах и 12 квартирах (всего — 14). Восстановлению подлежат еще 128 жилых помещений (81 частный дом и 47 квартир).

В Белгородском районе отремонтировали 33 жилых объекта (29 частных домов и четыре квартиры). Пострадали за неделю 13 частных домов и одна квартира (всего — 14). В работе остаются 304 жилых помещения (257 частных домов и 47 квартир).

В Борисовском районе восстановили два частных домовладения, повреждены еще два. Осталось отремонтировать 43 частных дома и 15 квартир (всего — 58).

В Валуйском округе завершили работы в трех частных домах и двух квартирах, разрушения установлены еще в четырех объектах ИЖС. Нужно восстановить еще 50 жилых объектов (49 частных дом и одну квартиру).

В Грайворонском округе получили расписки от собственников 11 жилых объектов (четыре частных дома и семь квартир). Пострадали 26 частных домов и три квартиры (всего — 29). В работе остаются 104 жилых помещения (68 объектов ИЖС и 36 квартир).

В Краснояружском районе завершили ремонт пяти частных домов, еще пять были повреждены. Всего требуется восстановление 27 ИЖС.

В Шебекинском округе восстановили 67 жилых объектов (семь частных домов и 60 квартир). Пострадали за неделю 19 частных домов и 71 квартира (всего — 90). В работе остаются 3 472 жилпомещения (1 490 ИЖС и 1 982 квартиры).

Всего с начала СВО в регионе получили разрушения более 42 800 домов и квартир, восстановлено порядка 37 500 объектов.

За прошедшую неделю при обстрелах Белгородской области были повреждены 159 частных домов и квартир, еще 200 отремонтировали.

Алина Морозова