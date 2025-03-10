На пляжах Анапы обнаружили повторные мазутные выбросы

На нескольких участках береговой линии Анапы 10 марта зафиксировали новые выбросы мазута. Об этом заявили участники ликвидации ЧС, ведущие мониторинг территорий, сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Нефтепродукты обнаружили представители Тимашевского района на пляже у устья реки Можепсин, команда Северского района — на Бугазской косе, а специалисты Красноармейского района — на участке между селом Витязево и станицей Благовещенской.

О новых выбросах нефтепродуктов также сообщили представители Кавказского и Белоглинского районов. Сейчас группы оперативно убирают фрагменты мазута и продолжают очистку пляжей.

Загрязнение побережья Кубани нефтепродуктами произошло после крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть» во время шторма 15 декабря. Выброс мазута на прибрежную полосу произошел на протяжении 54 км в Анапе и в Темрюкском районе.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что с начала ликвидации ЧС с площадки под Анапой вывезли более 74 тыс. тонн загрязненного грунта. Вывоз замазученного песка осуществляется в круглосуточном режиме.

Вместе с тем группа экспертов туротрасли провела инспекцию пляжей Анапы с 1 по 5 марта 2025 года и зафиксировала значительные улучшения состояния побережья после загрязнения мазутом. В состав комиссии вошли специалисты туроператора «Мультитур», агенты Независимого объединения туристических агентств (НОТА), сети «ЯрОблТур» и главный редактор «Вестника АТОР».

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Нурий Бзасежев