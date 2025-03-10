В Краснодаре будут судить иностранца за развратные действия с подростками

В Краснодаре перед судом предстанет 37-летний иностранный гражданин, обвиняемый в совершении развратных действий в отношении подростков (ч. 3 ст. 135 УК РФ). Материалы дела с утвержденным обвинительным заключением были переданы следствием, сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следователей, 28 ноября 2024 года приезжий на одной из улиц города совершил противоправные действия в отношении 13- и 15-летней девочек. Впоследствии фигурант признал вину в содеянном.

По ходатайству следователя обвиняемый был заключен под стражу, где находится и сейчас. Ход расследования контролировался краевым управлением СК.

Нурий Бзасежев