Агропредприятия ГК «Продимекс» готовы к новому сельскохозяйственному сезону

В хозяйствах ГК «Продимекс» в Воронежской области идет плановая подготовка к началу полевых работ. Завершаются поставки удобрений для весенней посевной кампании и ремонт сельскохозяйственной техники. Предприятия обеспечены всеми необходимыми ресурсами для нового сельскохозяйственного сезона.

Фото: Продимекс

Как рассказали специалисты компании, одним из важнейших этапов текущих работ является оценка состояния озимой пшеницы, для чего в филиалах были отобраны монолиты для последующего анализа.

Из-за засушливой осени озимая культура в некоторых случаях уходила в зиму в состоянии трех листов вместо необходимой стадии кущения. Тем не менее, на основе данных, полученных после анализа монолитов, состояние озимых специалисты оценивают как удовлетворительное. Хорошие показатели наблюдаются в хозяйствах Бутурлиновского, Бобровского, Таловского и Воробьевского районов, чуть ниже в Панинском и Верхнехавском районах. Содержание сахаров специалисты оценивают как хорошее.

Специалисты компании «Продимекс» разрабатывают планы, корректирующие весенние подкормки озимой пшеницы в соответствии с ее текущим состоянием. К проведению ранней азотной подкормки этой культуры агропредприятия «Продимекса» в Воронежской области планируют приступить во второй декаде марта, когда установятся оптимальные погодные условия, и среднесуточная температура повысится до +1…+3.

В 2024 году была проведена оценка сельскохозяйственных угодий, находящихся в управлении агропредприятий ГК «Продимекс» на территории черноземных областей, с целью изучения возможности разработки залежных земель. На ближайшие три года составлен план их введения в севооборот, и предприятия уже приступили к его реализации.