Агропредприятия ГК «Продимекс» готовы к новому сельскохозяйственному сезону
В хозяйствах ГК «Продимекс» в Воронежской области идет плановая подготовка к началу полевых работ. Завершаются поставки удобрений для весенней посевной кампании и ремонт сельскохозяйственной техники. Предприятия обеспечены всеми необходимыми ресурсами для нового сельскохозяйственного сезона.
Как рассказали специалисты компании, одним из важнейших этапов текущих работ является оценка состояния озимой пшеницы, для чего в филиалах были отобраны монолиты для последующего анализа.
Из-за засушливой осени озимая культура в некоторых случаях уходила в зиму в состоянии трех листов вместо необходимой стадии кущения. Тем не менее, на основе данных, полученных после анализа монолитов, состояние озимых специалисты оценивают как удовлетворительное. Хорошие показатели наблюдаются в хозяйствах Бутурлиновского, Бобровского, Таловского и Воробьевского районов, чуть ниже в Панинском и Верхнехавском районах. Содержание сахаров специалисты оценивают как хорошее.
Специалисты компании «Продимекс» разрабатывают планы, корректирующие весенние подкормки озимой пшеницы в соответствии с ее текущим состоянием. К проведению ранней азотной подкормки этой культуры агропредприятия «Продимекса» в Воронежской области планируют приступить во второй декаде марта, когда установятся оптимальные погодные условия, и среднесуточная температура повысится до +1…+3.
В 2024 году была проведена оценка сельскохозяйственных угодий, находящихся в управлении агропредприятий ГК «Продимекс» на территории черноземных областей, с целью изучения возможности разработки залежных земель. На ближайшие три года составлен план их введения в севооборот, и предприятия уже приступили к его реализации.
По собственным данным, «Продимекс» — один из крупнейших российских агрохолдингов, лидирующий по производству сахара в РФ (выпускает более 1,2 млн т продукции в год). Основной владелец группы компаний — Игорь Худокормов. В составе ГК — 14 сахарных заводов в шести регионах, а также земельный банк в объеме 900 тыс. га в наиболее благоприятных для развития агробизнеса субъектах (Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях). Ежегодно компания получает около 8 млн т продукции растениеводства, в том числе более 6 млн т сахарной свеклы (а по итогам 2023 года — 8,25 млн т), более 2 млн т зерновых, зернобобовых и масличных. Количество сотрудников на предприятиях— свыше 13 тыс. человек.