Энергетики приступили к реконструкции тепломагистрали на улице Тамбасова

Специалисты АО «ТЭК СПб» приступили к комплексной реконструкции тепломагистрали на улице Тамбасова в Красносельском районе Петербурга. Там планируется обновить трубопровод диаметром 500 мм в квартале 23 Сосновой Поляны, сообщили 10 марта в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как уточнили в городской администрации, в настоящий момент работы ведутся вдоль улицы Тамбасова — устаревшие сети заменят современными стальными трубами. При этом в целях безопасности новые теплопроводы проложат в железобетонных каналах. Сейчас на объекте ведется монтаж временной тепловой сети, которая позволит сохранить пешеходное движение по улице, отметили в комитете.

Предполагается, что проект повысит надежность теплоснабжения 38 зданий, в том числе 16 жилых домов, трех детских учреждений и школы в границах улицы Тамбасова, проспекта Ветеранов, улицы Чекистов и Новобелицкой улицы. Завершить реконструкцию тепломагистрали в этой локации планируется в октябре 2026 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что теплоэнергетики также приступили к замене свыше 7,5 км трубопроводов в границах квартала 28А «Озеро Долгое» в Приморском районе Петербурга.

Андрей Цедрик