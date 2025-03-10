Бизнес Кубани должен банкам 2,9 трлн рублей

Объем кредитных обязательств бизнеса Краснодарского края перед банками к началу 2025 года составил 2,9 трлн руб., увеличившись за год на 29,7%. Темпы роста оказались ниже, чем в 2023 году, когда кредитный портфель прибавил 30,5%. Замедление динамики во многом обусловлено жесткой денежно-кредитной политикой и макропруденциальными мерами Банка России, отмечают в пресс-службе Южного ГУ Банка России.

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Наибольший объем заемных средств в корпоративном сегменте привлекли предприятия торговли, недвижимости и обрабатывающей промышленности. Спрос на кредитные ресурсы поддерживался льготными программами, проектным финансированием жилищного строительства и потребностью бизнеса в завершении инвестиционных проектов.

Крупные компании остаются основными заемщиками. Их совокупные обязательства перед банками за год увеличились на 20% и составили 1,7 трлн руб. Кредитный портфель малого и среднего бизнеса вырос на 44%, до 1,2 трлн руб., но годовые темпы роста замедлились по сравнению с 2023 годом, когда показатель увеличился на 60%.

Центробанк фиксирует тенденцию к охлаждению кредитования. В регуляторе считают, что текущий уровень жесткости денежно-кредитных условий достаточен для балансировки роста кредитования, что должно способствовать снижению инфляционного давления.

Вячеслав Рыжков