В Тихорецке судебный пристав обвиняется в служебном подлоге

Следственным отделом по Тихорецкому району СК России возбуждено уголовное дело против судебного пристава-исполнителя районного отделения ГУ ФССП России по Краснодарскому краю. Она подозревается в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю

«С мая по июль 2023 года в производстве судебного пристава-исполнителя находилось дело в отношении собственника жилого дома. В рамках производства собственник был обязан снести самовольную постройку, расположенную в Тихорецке. Фигурантка, зная, что дом не демонтирован, внесла в акт совершения исполнительных действий ложные сведения о том, что дом якобы снесен. В результате противоправных действий должностного лица исполнительное производство было окончено без его фактического исполнения. Данный факт был выявлен в ходе прокурорской проверки»,— сообщает СУ СК по Краснодарскому краю.

Следователем СК совместно с сотрудниками полиции по месту жительства и работы подозреваемой проведены обыски, в ходе которых изъяты документы и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Вскоре сотруднице ФССП намерены предъявить обвинение.

Игорь Ремизов