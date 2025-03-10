Гендиректор фирмы «Ровен-Регионы» добился удаления комментария о себе через суд

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск ООО «Ровен-Регионы» к багамской компании Whois Privacy Corp об обязании удалить несоответствующие действительности и порочащий деловую репутацию, а также честь и достоинство сведения о генеральном директоре фирмы из сети. Решение суда опубликовано в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в январе 2024 года работники ООО «Ровен-Регионы» выявили на сайте ANTIJOB («Антиджоб») отзывы сотрудников о генеральном директоре компании Илье Кириченко. Отзыв был размещен 30 декабря 2016 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ровен-Регионы» зарегистрирован в Ростове в 2010 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами и оборудованием. Учредитель — Николай Мамонов. Выручка компании за 2023 год составила 5,2 млрд руб., прибыль — 576,7 млн руб.

«Так как отзыв содержит ложные, неправдивые, обвиняющие в противоправных деяниях сведения о генеральном директоре компании, которые причиняют ущерб его чести достоинству и деловой репутации, а также деловой репутации компании, в форме обратной связи на сайт antijob.net 22.01.2024 направлено письмо с просьбой удалить данный отзыв. До настоящего момента указанный отзыв так и не удален с сайта»,— заявил истец.

В качестве автора распространенной информации указана «Светлана», идентифицировать личность автора невозможно, т.е. порочащая информация распространена анонимно.

«Информация, указывающая на противоправный характер оспариваемых сведений, носит оскорбительный характер, следовательно, даже при условии ее изложения как субъективного мнения, может быть основанием для заявления требования о защите деловой репутации»,— говорится в решении суда.

Тат Гаспарян