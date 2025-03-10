Три рыбака погибли в Воронежской области на выходных

Управление СКР по Воронежской области проводит проверку по факту гибели троих рыбаков в водоемах региона на прошедших выходных. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Тела двух мужчин обнаружили в пруду села Гончаровка Подгоренского района и одного — на участке Воронежского водохранилища в Левобережном районе облцентра.

7 марта глава Старооскольского округа Белгородской области Владимир Жданов сообщил о гибели трех мужчин, провалившихся под лед. Первый инцидент произошел на пляже «Юность» в Старом Осколе, где погиб один человек. Еще двое рыбаков провалились под лед на пруду «Золотая рыбка» в селе Крутое. Спасатели обнаружили их тела в нескольких метрах от берега.

«Обстоятельства произошедшего и личности погибших устанавливаются правоохранительными органами»,— рассказывал господин Жданов.

Алина Морозова