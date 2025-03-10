Три рыбака погибли в Воронежской области на выходных
Управление СКР по Воронежской области проводит проверку по факту гибели троих рыбаков в водоемах региона на прошедших выходных. Об этом сообщили в ведомстве.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Тела двух мужчин обнаружили в пруду села Гончаровка Подгоренского района и одного — на участке Воронежского водохранилища в Левобережном районе облцентра.
7 марта глава Старооскольского округа Белгородской области Владимир Жданов сообщил о гибели трех мужчин, провалившихся под лед. Первый инцидент произошел на пляже «Юность» в Старом Осколе, где погиб один человек. Еще двое рыбаков провалились под лед на пруду «Золотая рыбка» в селе Крутое. Спасатели обнаружили их тела в нескольких метрах от берега.
«Обстоятельства произошедшего и личности погибших устанавливаются правоохранительными органами»,— рассказывал господин Жданов.