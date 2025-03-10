В Курской области могут сократить время сигнала ракетной опасности

В Курской области может быть сокращена длительность сигнала ракетной опасности. Об этом сообщил врио председателя комитета безопасности региона Олег Горячев на оперативном заседании.

«С учетом опыта соседних регионов и ситуации в Курской области проработал варианты развития ситуации. В четверг соответствующая информация была направлена в силовые органы и Минобороны РФ. Сегодня на оперштабе готов доложить предложения и обсудить их для выработки решения»,— пояснил господин Горячев.

На прошлой неделе глава региона предложил рассмотреть возможность сокращения длительности сигнала ракетной опасности в связи с участившимися случаями перехода школьников на дистанционное обучение.

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Егор Якимов