В школах Ростова установили единые даты последнего звонка и выпускного бала
В школах России на текущий учебный год установили единые даты для последнего звонка и выпускного — последние звонки пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ.
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
Также при проведении выпускных мероприятий будут предусмотрены церемония поднятие государственного флага, исполнение гимна России, чествование представителей многопоколенных и многодетных семей и выступление родителей.
Кроме того, регионам рекомендовано обеспечить меры безопасности и доступность помещений для учащихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.