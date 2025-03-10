В школах Ростова установили единые даты последнего звонка и выпускного бала

В школах России на текущий учебный год установили единые даты для последнего звонка и выпускного — последние звонки пройдут 24 мая, а выпускные — 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства просвещения РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Также при проведении выпускных мероприятий будут предусмотрены церемония поднятие государственного флага, исполнение гимна России, чествование представителей многопоколенных и многодетных семей и выступление родителей.

Кроме того, регионам рекомендовано обеспечить меры безопасности и доступность помещений для учащихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Снежана Стодольская