На Кубани доля домашних хозяйств, имеющих доступ в интернет, выросла до 92,3%

В 2024 году в Краснодарском крае выросла доля домашних хозяйств, имеющих доступ в интернет. Согласно данным выборочного статистического наблюдения, проведенного Росстатом, показатель достиг 92,3% против 90,4% годом ранее. Это выше среднероссийского уровня, который сохранился на отметке 90,4%, рассказали в пресс-службе Краснодарстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основной причиной отказа от интернета для оставшейся части населения остается отсутствие необходимости или интереса, отмечается в исследовании. Широкополосное подключение в регионе в 2024 году имели 90,4% домохозяйств.

Развитие цифровых технологий в России осуществляется в рамках национальной программы «Цифровая экономика», запущенной для достижения целей, обозначенных в указе президента от 21 июля 2020 года №474. К 2030 году программа предусматривает увеличение охвата широкополосным интернетом до 97% домохозяйств и доведение доли социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%.

Вячеслав Рыжков