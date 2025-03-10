На Дону продлен отбор инвестпроектов по созданию модульных гостиниц

В Ростовской области прием заявок для участия в отборе инвестиционных проектов по строительству модульных гостиниц продлен до 20 марта. Об этом сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Прошедшие отбор заявки будут направлены в Минэкономразвития России для участия в федеральном конкурсе. Победители будут объявлены в мае текущего года. Они могут получить до 1,5 млн руб. на номер в модульном некапитальном средстве размещения из федерального бюджета, но не более 50% стоимости инвестпроекта, и 2-3% софинансирования добавит областной бюджет.

Заявки могут подать юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в налоговой на территории Ростовской области. Участок, на котором будет построена гостиница, должен относиться к категории «земли населенных пунктов» либо «земли особо охраняемых территорий и объектов» с видом разрешенного использования «отдых (рекреация)» и «туристическое обслуживание». К участку должно быть проведено электричество, а также построены системы водоснабжения и водоотведения.

В региональном правительстве предупреждают, что программа рассчитана на период с 2025 по 2027 год включительно, и следующий отбор, вероятно, состоится не ранее 2028 года.

Кристина Федичкина