На Кубани обновят 78 объектов коммунальной инфраструктуры за три года

В ближайшие три года власти Краснодарского края намерены обновить 78 объектов коммунальной инфраструктуры в 34 муниципалитетах региона в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

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«Важная составляющая комфортной жизни в наших поселках, хуторах и станицах — качественное тепло- и водоснабжение. Для этого мы строим новую и модернизируем существующую инженерную инфраструктуру»,— отметил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Программа модернизации охватит 32 участка сетей водоснабжения, 18 объектов водоотведения и 28 объектов теплоснабжения. В результате проведенных работ улучшится качество коммунальных услуг для более чем 411 тыс. жителей края.

В поселке Ахтырском Абинского района заменят свыше 8 км теплотрасс. Жители станицы Черниговской Белореченского района получат обновленные водопроводные сети протяженностью более 16,4 км. В поселке Морском Ейского района появится система водоотведения, а в других населенных пунктах муниципалитета капитально отремонтируют 70 км водопроводов.

В станице Каневской обновят 15 км центрального водопровода, в станице Анастасиевской Славянского района — 22,8 км. В Крымском районе произведут ремонт 6,6 км теплосетей в различных поселениях.

Масштабные работы запланированы в Успенском районе, где к централизованному водоснабжению подключат жителей четырех населенных пунктов: поселка Мичуринского, хутора Белецкого, села Маламино и аула Кургоковского. Там проложат 28,3 км водопровода и построят необходимые очистные сооружения.

На модернизацию жилищно-коммунальной отрасли региона с 2025 по 2027 годы выделят около 8 млрд руб., из которых 4,1 млрд руб. — из федерального бюджета и 3,8 млрд руб. — из краевого.