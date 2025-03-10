На Кубани обезвредили 62 боеприпаса времен Великой Отечественной войны
Группы разминирования регионального управления Росгвардии обезвредили в феврале 2025 года на территории Краснодарского края 62 боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления ведомства.
Фото: t.me / rosgvard_krasnodar
Максимальное количество вызовов поступило из Крымского района, где при земляных работах в поле, на приусадебных участках и во время лесной прогулки были обнаружены гранаты Ф-1, 105-мм артиллерийский снаряд, 81-мм минометная мина и танковый боеприпас.
Наиболее крупное скопление взрывоопасных предметов — 29 снарядов и 7 пулеметных патронов — нашли в селе Супсех около Анапы при рытье котлована на строительной площадке. Еще 11 минометных мин обнаружили во время земляных работ вблизи железнодорожного полотна в поселке Газырь Выселковского района.
Саперы Росгвардии также проводили операции в Северском, Кавказском, Темрюкском и Туапсинском районах, Абинске и Геленджике. Все изъятые боеприпасы ликвидированы с соблюдением необходимых мер безопасности.