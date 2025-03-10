В центре Сочи электросамокатчик погиб под колесами автомобиля

Минувшей ночью на улице Краснодонской в центре Сочи электросамокатчик погиб в ДТП. Об этом сообщает отдел ГАИ УВД города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: отдел ГАИ УВД Сочи Фото: отдел ГАИ УВД Сочи

«По предварительным данным, в темное время суток “Лада Нива” под управлением 20-летнего местного жителя допустила наезд на неизвестного мужчину, который ехал на электросамокате. В результате ДТП электросамокатчик от полученных травм скончался на месте»,— сообщил заместитель командира роты №3 батальона №2 полка дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УВД по г. Сочи капитан полиции Янис Домотенко.

Сейчас полицейские устанавливают личность погибшего и обстоятельства происшествия.

Игорь Ремизов