Казанские полицейские задержали двух ранее судимых местных жителей 1992 и 1995 годов рождения, после того как в отделение полиции обратился 19-летний молодой человек. Задержанных подозревают в уличном грабеже. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани полицейские задержали двух рецидивистов, подозреваемых в уличном грабеже

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ В Казани полицейские задержали двух рецидивистов, подозреваемых в уличном грабеже

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По словам потерпевшего, вечером в Советском районе Казани двое неизвестных подошли к нему, вырвали из рук сумку с личными вещами и скрылись.

Сотрудники уголовного розыска отделения полиции совместно с оперативниками управления МВД по городу провели разыскные мероприятия и установили личности подозреваемых. Задержанные признали свою причастность к преступлению.

В настоящее время обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело расследуется по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»).

Артём Дергунов