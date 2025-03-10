В Казани полицейские задержали двух рецидивистов, подозреваемых в уличном грабеже
Казанские полицейские задержали двух ранее судимых местных жителей 1992 и 1995 годов рождения, после того как в отделение полиции обратился 19-летний молодой человек. Задержанных подозревают в уличном грабеже. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Татарстан.
В Казани полицейские задержали двух рецидивистов, подозреваемых в уличном грабеже
Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ
По словам потерпевшего, вечером в Советском районе Казани двое неизвестных подошли к нему, вырвали из рук сумку с личными вещами и скрылись.
Сотрудники уголовного розыска отделения полиции совместно с оперативниками управления МВД по городу провели разыскные мероприятия и установили личности подозреваемых. Задержанные признали свою причастность к преступлению.
В настоящее время обоим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Дело расследуется по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»).