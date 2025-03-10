На участках мировых судей Казани начнут проводить судебные заседания с участием граждан в режиме онлайн-конференций. Об этом сообщили в пресс-службе Минюста Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани начнут тестирование онлайн-заседаний на участках мировых судей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Казани начнут тестирование онлайн-заседаний на участках мировых судей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Тестирования проведут в мировых судах Авиастроительного и Вахитовского районов Казани. Также пилотные заседания с онлайн-участием граждан проведут в Альметьевском, Набережночелнинском и Нижнекамском районах.

«Закуплено 5 комплектов оборудования. Комплекты включают в себя телевизор, напольную стойку с кронштейном для него, веб-камеру со штативом. Пока планируется установить их в одном зале каждого района», — рассказал министр юстиции Татарстана Рустем Загидуллин.

Несмотря на то, что технически граждане уже могут участвовать в судебных заседаниях онлайн, остается проблема с идентификацией участников. Решить её поможет новая система с использованием биометрических данных, которая позволит подтвердить свою личность.

Ранее сообщалось, что Татарстан станет первым в России регионом для тестирования нового формата проведения судебных заседаний на участках мировых судей по веб-конференции с идентификацией по биометрическим данным через «Госуслуги».

Дарья Сайфиева