Санатории Сочи заполнены на 80% на апрель

Уровень бронирования гостиниц Сочи в апреле достигает 60%, а в мае – 55%. Наибольшую заполняемость демонстрируют санатории и пансионаты с лечением – 80% и 75% соответственно. Об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта изданию «Ведомости Юг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

«В целом глубина бронирования соответствует динамике прошлого года», – отметили в мэрии.

За январь и февраль 2025 года курорт посетили 1,13 млн гостей, что превышает показатели аналогичного периода 2024 года на 5%. В администрации Сочи прогнозируют дальнейший рост турпотока по итогам текущего года.

«Ъ-Кубань» писал, что Сочи на реализацию национальных проектов получил свыше 855 млн руб. Средства будут направлены на развитие инженерных сетей и создание объектов социальной сферы.

Вячеслав Рыжков