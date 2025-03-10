В Йошкар-Оле взыскали 4,2 млн рублей долгов по зарплате 82 сотрудникам

Прокуратура Йошкар-Олы провела проверку на одном из городских предприятий после появления в социальной сети информации о задержке заработной платы сотрудникам организации на протяжении двух месяцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Установлено, что в период с января по февраль 2025 года перед 82 сотрудниками организации образовалась задолженность по заработной плате на сумму свыше 4,2 млн руб. При этом директор предприятия, несмотря на законодательные требования, не предпринимал эффективных мер для погашения долга.

По факту выявленных нарушений прокурор внес руководству предприятия представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении директора организации было возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

В результате принятых мер прокурорского реагирования задолженность перед работниками полностью ликвидирована.

Артём Дергунов