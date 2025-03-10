В Сочи уничтожили 110 кг санкционной продукции из Европы

В феврале 2025 года специалисты Россельхознадзора совместно с Сочинской транспортной прокуратурой выявили и изъяли санкционные продукты у индивидуального предпринимателя, торгующего товарами животного происхождения. Товары уничтожили, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Во время проверки обнаружены запрещенные к ввозу в РФ продукты: сыры и колбасы из Германии, Италии, Испании, Франции и других стран Европейского союза общим весом 110 кг. Вся изъятая продукция подлежала запрету на основании Постановления Правительства РФ.

«Ъ-Кубань» писал, что в 2024 году Краснодарский край нарастил экспорт мороженого на 23,4% по сравнению с 2023 годом, достигнув показателя в 1,1 тыс. т. Годом ранее из региона отправили в другие страны 960 т продукции.

Вячеслав Рыжков