На Кубани и в Крыму потеплеет до +24 градусов

Резкое повышение температуры пришло на юг европейской части России. На следующей неделе воздух там прогреется до +20 градусов и выше, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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По словам эксперта, в Краснодарском крае и Крыму солнечная энергия отличается от той, что в умеренных широтах, поэтому «там прогрев идет очень интенсивно». В Краснодаре до вторника синоптики прогнозируют до +15-17 градусов. В среду, поскольку воздух будет поступать с юга, температура будет выше +20 градусов: в середине следующей недели +20-24 градуса, заявил господин Вильфанд.

В Сочи до вторника включительно температура составит около +14-16 градусов, затем, с среды по пятницу, погода станет более облачной, но из-за воздушных масс с юго-востока температура повысится до +17-20 градусов.

В Крыму в субботу и воскресенье ожидается до +18-20 градусов, а с воскресенья по вторник — от +14 до +16. Затем температура вновь поднимется до +18-20 градусов.

В начале марта 2025 года в регионах юга России температура была на 5-12 градусов ниже нормы из-за затока холодных воздушных масс.

Вячеслав Рыжков