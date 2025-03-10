В двух городах Самарской области зафиксированы температурные рекорды

В воскресенье, 9 марта, на четырех метеостанциях Самарской области зафиксированы температурные рекорды. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В Сызрани столбик термометра поднялся до +7,0°С, что стало новым максимумом для этого дня. В Тольятти и селе Новодевичьем Шигонского района воздух прогрелся до +5,7°С. На этих метеостанциях был был побит температурный рекорд, установленный пять лет назад.

В Серноводске Сергиевского района термометр показал +4°С. Предыдущий температурный максимум для этого дня был держался с 1962 года.

Андрей Сазонов