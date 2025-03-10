Юрий Слюсарь пообещал до конца года решить проблему с водой в Целинском районе

Отдаленные населенные пункты Целинского района Ростовской области будут обеспечены водой до конца года. Об этом сообщил в своем telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Для решения проблемы планируют построить семь артезианских скважин. Район получит на проведение необходимых работ 75 млн руб.

Также район получит деньги на закупку газового оборудования для школ и оснащение социальных объектов, в которых сейчас идет капремонт. Кроме того, Юрий Слюсарь поручил проработать вопрос строительства и ремонта районных дорог и обновления детского сада в селе Хлеборобном.

Мария Иванова