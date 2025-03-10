Тщательная фиксация и послойное вскрытие

Историк Дмитрий Яворницкий (1855–1940), известный прежде всего изучением истории запорожского казачества, внес значительный вклад в развитие методологии археологических раскопок в России конца XIX века. В период, когда археология только формировалась как наука и не имела устоявшихся методик полевых исследований, он первым ввел обязательную полевую документацию, тщательную фиксацию находок и послойное вскрытие памятников, а также начал паспортизацию археологических артефактов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org

Исследование провела группа ученых Московского политехнического университета: доцент Юлия Кокорина, профессор Махач Вагабов и доцент Ляйля Хуснутдинова совместно с доцентом Ургенчского государственного университета (Узбекистан) Уткиром Абдуллаевым. Результаты работы опубликованы в рецензируемом научном журнале Bylye Gody, который издается с 2006 года и индексируется в международных базах данных Web of Science и Scopus.

«Изучая публикации Яворницкого до 1917 года, мы обнаружили, что он применял передовые для того времени методы полевых исследований. При раскопках кургана Мухина Гора в 1880-х годах он вел подробный дневник с рисунками всех пластов земли и точным указанием места каждой находки. Это было новшеством: далеко не все исследователи курганов занимались описанием и тщательной фиксацией найденного»,— рассказывает Юлия Кокорина.

Яворницкий разработал систему измерений, при которой расположение каждого артефакта определялось от южного конца траншеи по направлению к центру, восточной и западной стене. Он также первым начал сохранять не только сами находки, но и остеологический материал, проводя тщательные замеры костей.

Особое внимание археолог уделял документированию находок. Он ввел обязательную «музейную этикетку», где указывались курган, слой и точное место обнаружения предмета. Яворницкий настаивал на том, чтобы при обнаружении погребения не извлекать находки сразу, а сначала зачищать их, фиксировать расположение, фотографировать и зарисовывать.

За свою жизнь ученый исследовал более 1000 погребальных комплексов. География его работ охватывала не только территорию Украины, где он изучал казацкие древности, но и Среднюю Азию. В 1893 году он опубликовал «Путеводитель по Средней Азии от Баку до Ташкента в археологическом и историческом отношениях», где представил точные описания и обмеры памятников.

В 1902 году Яворницкий возглавил Екатеринославский краевой историко-археологический музей. Под его руководством в 1905 году был проведен XIII Археологический съезд, для которого ученый организовал масштабные исследования в Екатеринославской губернии, обследовав более 500 верст территории.

Работая над статьей, исследователи Московского политеха изучили не только опубликованные труды Яворницкого, но и материалы его раскопок, хранящиеся в Научном архиве Института истории материальной культуры в Санкт-Петербурге. Среди них — отчеты о раскопках кургана в деревне Богодар Екатеринославской губернии 1891 года и курганов в селе Михайлово-Апостолово Херсонского уезда.

«Яворницкий понимал необходимость раскопок курганов “под снос”, то есть полного исследования всего сооружения, а не только его центральной части. Однако, как и многие археологи того времени, он был ограничен в средствах и времени. При этом даже при раскопках траншеей или колодцем он соблюдал все требования научной фиксации»,— отмечает Юлия Кокорина.

За активную деятельность по сохранению древностей в 1929 году Яворницкий был избран академиком Академии наук УССР. Он продолжал археологические исследования до конца жизни, участвуя в раскопках на территории строительства Днепрогэса в 1927–1932 годах.

Исследование показало, что методы полевой работы, предложенные Яворницким в конце XIX века, во многом предвосхитили современные требования к археологическим раскопкам. В то время как многие европейские археологи еще не имели четкой системы документации находок, российский ученый уже разработал комплексный подход к фиксации и описанию артефактов. Его система документирования и паспортизации находок стала основой для дальнейшего развития методологии полевой археологии в России.

Татьяна Мейлахс