В Ростовской области за неделю в пожарах погибли пять человек

За прошедшую неделю в Ростовской области в пожарах погибли пять человек. Трое из них — за сутки 8-9 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего в Ростовской области на прошлой неделе произошел 71 пожар. Сотрудники МЧС смогли спасти от огня 15 человек. Кроме того, спасатели участвовали в ликвидации 15-ти ДТП, спасены семь человек. На водных объектах спасены три человека, погибли двое.

Мария Иванова