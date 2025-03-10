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В Ростовской области за неделю в пожарах погибли пять человек

За прошедшую неделю в Ростовской области в пожарах погибли пять человек. Трое из них — за сутки 8-9 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего в Ростовской области на прошлой неделе произошел 71 пожар. Сотрудники МЧС смогли спасти от огня 15 человек. Кроме того, спасатели участвовали в ликвидации 15-ти ДТП, спасены семь человек. На водных объектах спасены три человека, погибли двое.

Мария Иванова

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