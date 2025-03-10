Эксперты туротрасли оценили состояние пляжей Анапы после очистки от мазута

Группа экспертов туристической отрасли провела инспекцию пляжей Анапы с 1 по 5 марта 2025 года и зафиксировала значительные улучшения состояния побережья после загрязнения мазутом. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров (АТОР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.atorus.ru Фото: www.atorus.ru

В состав экспертной группы вошли специалисты туроператора «Мультитур», агенты Независимого объединения туристических агентств (НОТА), сети «ЯрОблТур» и главный редактор «Вестника АТОР».

Инспекция охватила побережье от Большого Утриша на юге до станицы Благовещенской на севере. Представители «Вестника АТОР» и «Мультитур» дополнительно посетили Бугазскую косу. Эксперты осмотрели ключевые районы курорта: Благовещенскую, Витязево, Джемете, Пионерский проспект, Центральный район, Сукко и Большой Утриш.

За пределами проверки остались каменистые и галечные пляжи района Высокий Берег, а также необорудованные песчаные участки на косе между Витязево и Благовещенской, отделяющей Черное море от Лимана.

По результатам осмотра эксперты констатировали существенные изменения в состоянии пляжей по сравнению с декабрем прошлого года. Муниципальные власти, краевые службы, МЧС, волонтеры и работники туристической отрасли провели масштабные очистные работы.

«Говорить о "залитых мазутом пляжах Анапы" сейчас нельзя — мазутом тут ничего больше не "залито"»,— отмечается в отчете комиссии, что подтверждается сравнительными фотоматериалами, сделанными в декабре и марте.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что на побережье Краснодарского края участились выбросы мазута из-за повышения температуры. Мониторинг загрязнений ведется на 265 км побережья, а в Анапе и Темрюкском районе водолазы работают на 19 участках.

Нурий Бзасежев