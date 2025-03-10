Более 200 единиц спецтехники отправили на уборку снега в Свердловской области

В Свердловской области на уборку снега с региональных дорог отправили свыше 200 единиц спецтехники, сообщили в областном департаменте информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Снегопад, который прошел в ночь с 9 на 10 марта, принес около 2 см осадков, он продолжится до вечера. Для борьбы со снегом на трассах задействовано 143 комбинированных дорожные машины, 22 автомобиля с отвалом и 26 автогрейдеров. Также в работах участвуют 30 других видов техники.

Дорожники активно обрабатывают дороги противогололедным материалом, использовано 5,4 тыс. тонн пескосоляной смеси для предотвращения скольжения. Ограничений движения из-за неблагоприятных условий на дорогах нет.

Накануне дороги Свердловской области покрыл слой рыхлого снега толщиной в несколько сантиметров, в частности, автоинспекторы зафиксировали обильный снегопад на участках четырех трасс. Однако в регионе ожидается теплая неделя с оттепелями, до ее конца высота снежного покрова может снизиться на 15-20 см.

Ирина Пичурина