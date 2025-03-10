Родители спортсменки из Ростова просят объявить ее в международный розыск

Родственники спортсменки из Ростова Анны Цомартовой намерены добиваться объявления ее в международный розыск, сообщает 161.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Тимошенко, Коммерсантъ Фото: Александр Тимошенко, Коммерсантъ

Студентка юридического института МВД Анна Цомартова пропала более года назад после соревнований по тайскому боксу в Дагестане. С 2024 года она находится в федеральном розыске.

В прошлом году родителям спортсменки прислали фото девушки из метро в Дубае, которая очень похожа на их дочь. Сообщается, что девушка откликнулась на имя «Аня» и на русском языке сказала, что это не она.

Однако родные полагают, что это может быть Анна Цорматова, и хотят проверить эту версию. Для этого мать пропавшей намерена написать заявление в полицию Дубая. По их данным, если там начнут разбирательство, шансы объявления в спортсменки в международный розыск повысятся.

Мария Иванова