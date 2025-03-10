В Ставрополе в массовом ДТП пострадал ребенок и водитель Skoda

В Ставрополе на улице Ленина произошла авария с участием трех автомобилей. Двух человек, включая ребенка, медики госпитализировали, сообщает Госавтоинспекция краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Участниками ДТП стали сразу три иномарки — Toyota, Skoda и Volkswagen.

«Водитель автомобиля Toyota двигаясь по улице Ленина, не справился с управлением и допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Где столкнулся с двумя другими участниками движения»,—говорится в сообщении ведомства.

35-летний водитель Skoda и его 7-летний пассажир получили травмы и были доставлены в больницу для амбулаторного лечения. Оба местных жителя, к счастью, не пострадали серьёзно благодаря ремням безопасности.

Николай Аксенов