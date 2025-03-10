В сети аптек «Живика» в Екатеринбурге выявили нарушения правил торговли

В Екатеринбурге в двух пунктах сети аптек «Живика» обнаружили нарушения правил торговли — аптеки на улицах Братская, 4 и Военная, 6 перестали выставлять ценники. Соответствующую жалобу в Роспотребнадзор и прокуратуру направил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Из ответа Роспотребнадзора Свердловской области депутату следует, что по результатам проверок, в ходе которых были выявлены нарушения, ООО «Альфа Живика» будет объявлено предостережение. Материалы проверочных мероприятий направлены в прокуратуру Чкаловского района. «В 2022-м несколько филиалов сети перестали выставлять ценники. Пришлось их спустить с небес на землю. Два с лишним года фармацевты соблюдали правила торговли. Но в итоге совершили рецидив»,— отметил господин Альшевских у себя в Telegram.

Ранее в Свердловской области Россельхознадзор обнаружил 18 интернет-аптек, продающих лекарства для животных без лицензий. В феврале 2025 года специалисты проверили более 40 сайтов, на которых реализуются ветеринарные препараты.

Ирина Пичурина