В Казани с 10 марта ограничат движение на двух улицах Приволжского района
В Приволжском районе Казани с 10 марта по 15 апреля ограничат движение транспорта на двух улицах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.
Движение перекроют на следующих участках:
ул. Оренбургский тракт (вблизи остановки «Жилой массив Первомайский»);
ул. Красноуральская (недалеко от дома № 44 по улице Оренбургский тракт).
Ограничения связаны с переустройством сетей газоснабжения.
В 2024 году в Татарстане также провели масштабное строительство и реконструкция газовых сетей в муниципальных районах республики на которую потратили более 162,2 млн руб.
В планы входило обновление газопотребления в четырех домах в Болгаре, в двух домах в селе Байряка, в шести домах поселка Подгорный и одном доме села Ютаза Ютазинского района республики. Также была запланирована реконструкция газовых сетей с установкой или заменой котлов для отопления 11 школ в десяти районах Татарстана, в одной больнице Актанышского района и пяти детсадах в пяти районах республики. Такие же работы проведут в трех ДК в Агрызском, Буинском и Дрожжановском районах, в одном детском лагере в Ютазинском районе, в одном доме-интернате для престарелых и инвалидов (Рыбно-Слободского района), а также в трех котельных (Лаишевского, Муслюмовского и Пестречинского районов).