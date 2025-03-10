В 2025 году в Советском районе Казани построят 18 домов

В этом году в Советском районе Казани планируют построить 18 новых жилых домов на 5,7 тыс. квартир. Об этом сообщил глава районной администрации Роман Фатхутдинов.

В Советском районе построят школу на 1,2 тыс. мест, поликлинику, офис врача и шесть спортивных площадок. Поликлиника будет рассчитана на 400 посещений в день. Также планируется провести капремонт в гимназии № 125, детском саду № 415, наркологическом диспансере на ул. Сеченова и инфекционной больнице на проспекте Победы.

В 2024 году в районе было построено 11 многоквартирных домов и около 2,6 тыс. индивидуальных домов.

Диана Соловьёва