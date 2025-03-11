Группа «Кинетика» зарегистрировала в деревне Песьянка девелоперскую компанию

Строительная группа «Кинетика» создала в деревне Песьянка Пермского муниципального округа новую организацию — ООО СЗ «Кондратово», следует из данных сервиса «СПАРК-Интерфакс». Общество зарегистрировано 4 марта, оно будет вести деятельность заказчика-застройщика, генподрядчика. Учредителем и управляющей компанией СЗ «Кондратово» указана структура группы — ООО «Кинетика». «ООО «Кинетика» является управляющей компанией ООО СЗ «Кондратово», которая была создана для реализации будущих проектов девелоперского направления холдинга»,— пояснили «Ъ-Прикамье» в строительной группе.

Отметим, что учредителями ООО «Кинетика» являются Константин Меновщиков, Эльдар Ибрагимов, Максим Кожаев, Алла Мошева, Клим Черняк.

Группа «Кинетика» является подрядчиком по строительству краевой инфекционной больницы, нового корпуса школы дизайна «Точка», школы в Чернушке, а также по реконструкции стадиона «Юность» и других объектов. Среди других проектов компании — выполнение функций генподрядчика при возведении ЖК «Талисман», Morion Smart City, «Маяк» и других. Теперь «Кинетика» развивает также девелоперское направление: компания возводит дом в Кондратово (ул. Камская, 8а), планирует строительство жилья в Перми на ул. Худанина, 4.